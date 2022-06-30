На Алтае сделали редкие кадры огромного орлана-белохвоста прямо в гнезде

Госинспектор Владимир Меновщиков сфотографировал и сделал два видеоролика с сидящим в гнезде орланом-белохвостом. Кадрами делится региональное Минприроды.

Что известно об орланах-белохвостах

Это хищная птица из семейства ястребиных. Тело у взрослых орланов достигает 70-90 см в длину. Размах крыльев — до 230 см. Весят птицы от 4 до 7 кг. Питаются рыбой и животными, живущими у воды и в воде. Поэтому селятся рядом с водоёмами.

Это редкий краснокнижный вид, но в Алтайском крае дело с орланами обстоит относительно благополучно. Распространён в ленточных и приобских борах, поймах Оби и Чарыша (возможно, и других крупных рек), в Кулундинской низменности.

Напомним, что ранее учёные зафиксировали на видео, как снежный барс играет с мухой у дерева.