На Алтае сняли, как снежный барс ловит муху в горах

Ирбис был пойман в объектив видеоловушки, установленной в Кош-Агачском районе в долине реки Аргут, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

В этом забавном ролике барс подходит к старой лиственнице, чтобы пометить землю, отвлекается на муху, пытается её поймать, начинает играть.

Такие фото- и видеоловушки помогают учёным Сайлюгемского национального парка устанавливать местные жители, участвующие в проекте WWF. С начала 2022 года волонтёры из числа жителей Кош-Агачского района зафиксировали в долине реки Аргут семь снежных барсов.

Напомним, что на другом участке проживания снежных барсов на алтайской территории — хребте Чихачева — наблюдается сокращение популяции: животные покинули хребет из-за бескормицы, уйдя вслед за крупными копытными в Монголию.