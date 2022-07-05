На Алтае сняли большую семью козерогов в горах

В Республике Алтай в объектив видеокамеры попало семейство сибирских горных козлов. Как сообщили на странице Сайлюгемского Национального парка во «ВКонтакте», ролик был снят в окрестностях реки Аргут.

«Врываемся в новую рабочую неделю! Сибирские горные козлы. Аргут», — сказано в публикации.

Ранее учёные зафиксировали на видео, как снежный барс играет с мухой у дерева.