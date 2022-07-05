На Алтае сняли большую семью козерогов в горах
Животные попали в объектив рядом с рекой Аргут
5 июля 2022, 09:35, Никита Черников
В Республике Алтай в объектив видеокамеры попало семейство сибирских горных козлов. Как сообщили на странице Сайлюгемского Национального парка во «ВКонтакте», ролик был снят в окрестностях реки Аргут.
«Врываемся в новую рабочую неделю! Сибирские горные козлы. Аргут», — сказано в публикации.
Ранее учёные зафиксировали на видео, как снежный барс играет с мухой у дерева.
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