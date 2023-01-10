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На Алтае вдруг «ожил» замёрзший легендарный водопад

Это случилось благодаря январской оттепели

10 января 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко / altzapoved.ru
Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко / altzapoved.ru

В Республике Алтай на Телецком озере «проснулся» водопад Корбу в середине зимы, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.

Водопаду удалось освободиться ото льда в нижней части благодаря потеплению до +3 градусов в начале января.

«Благодаря потрясающей акустике зимнего ущелья и отсутствию „туристического“ шума, звук падающей в ледяном обрамлении воды восхитителен!» — поделились сотрудники заповедника. 

Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко / altzapoved.ru

Ранее в Алтайском заповеднике заметили краснокнижную выдру.

 

Комментарии 1

  • Звук восхитителен поделились сотрудники заповедника..., записали бы и всем послушать выставили, интересно было бы очень
    11 января, Гость   Ответить
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