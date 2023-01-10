На Алтае вдруг «ожил» замёрзший легендарный водопад

Это случилось благодаря январской оттепели

10 января 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко / altzapoved.ru

В Республике Алтай на Телецком озере «проснулся» водопад Корбу в середине зимы, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.

Водопаду удалось освободиться ото льда в нижней части благодаря потеплению до +3 градусов в начале января.

«Благодаря потрясающей акустике зимнего ущелья и отсутствию „туристического“ шума, звук падающей в ледяном обрамлении воды восхитителен!» — поделились сотрудники заповедника.



























Фото: Роман Воробьёв, Татьяна Клименко / altzapoved.ru

Ранее в Алтайском заповеднике заметили краснокнижную выдру.