На алтайском озере появились узоры из снега в виде итальянской пасты

Кадрами снежуры поделились в Алтайском заповеднике

21 января 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: altzapoved.ru / Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Телецкое озеро в Республике Алтай затягивает "ватным снежным одеялом", на котором появляются причудливые узоры, напоминающие в том числе итальянскую пасту. Серию снимков завораживающей снежуры сделали дайверы Роман Воробьёв и Татьяна Клименко, рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.



















Фото: altzapoved.ru / Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Как отмечали ранее в заповеднике, снежура – снежный покров на воде, близкой к точке замерзания. Пропитываясь холодной водой, снег лежит на поверхности в виде хрупкой плёнки, на ощупь и на вид похожей на намокшую вату.

Само явление скоротечно, так как для него нужна определённая температура воды и воздуха.