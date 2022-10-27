«Надо срочно спасать Обь!» Прима алтайского театра нашла экологическую проблему возле Барнаула

Актриса, солистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева на своей странице во «ВКонтакте» рассказала, что происходит на берегу Оби, где летом «сливали в реку нефтепродукты».

Виктория отметила, что гуляла с собакой примерно в километре от старого моста и увидела то, что «выходит за всякие рамки дозволенного».

«Это не кадры из фильма ужасов! Это левый берег нашей великой речки Обь. Уровень воды очень сильно упал, ещё немного и, кажется, можно будет перейти реку пешком! Обнажились берега и стало видно то, что раньше трудно было рассмотреть — бесчисленные сливы городских отходов. Через каждые 10-15 метров бегут с горы ручейки, и это не родники. Вонь стоит невыносимая! Работы для защитников экологии — непочатый край!» — написала актриса.

Фото: vk.com/galvika

«С горы, прямо в реку, бежит страшной лентой ядовито-жёлтый поток каких-то отходов нефтепереработки. Ручьёв этих много, какие-то бежали раньше и теперь там чёрный след! Те, что текут сейчас, издают такой зловонный запах, что голова заболела, а глаза защипало. Повторюсь, вся эта гадость бежит в воду, а у опор старого моста выходит в основное русло Оби. С берега хорошо видно, как окрашивается река масляно-бензиновыми разводами! Что делать? В какие двери стучать? Я надеюсь, мои посты читают компетентные люди и заинтересуются этой информацией! Надо срочно спасать Обь!» — подчеркнула прима алтайского театра.

Напомним, в августе корреспондент amic.ru прогулялась по берегу Оби в районе Ковша и сфотографировала по-настоящему постапокалиптические пейзажи.