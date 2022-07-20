Один уплыл, других не видно. В Алтайском заповеднике пропали медвежата-сироты

Судьба осиротевших медвежат, воспитывавшихся в 2021 году в Алтайском заповеднике на берегу Телецкого озера, неизвестна. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

Ученые в июле этого года провели плановые работы по проверке работы фотоловушек, установленных в заповеднике. В частности, были проверены гаджеты на искусственных солонцах и в местах выпуска медвежат-сирот в 2021 году.

Три медвежонка

К сожалению, трех прошлогодних «выпускников» медвежьего приюта заповедника обнаружить не удалось, рассказал Юрий Калинкин. Мишку, Машку и Тёпу отпустили на волю 17 сентября прошлого года. После этого в октябре Мишку заметили туристы на противоположном берегу Телецкого озера.

Что заставило медведя-подростка совершить пятикилометровый заплыв и почему привыкшие друг к другу медвежата разбежались в разные стороны, неизвестно. Возможно, их распугала группировка местных медведей или волки.

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Машку запечатлела фотоловушка 10 октября прошлого года в 2 км на север от места впуска. Больше она на гаджеты не фиксировалась. Тёпу так никто пока и не встречал, и камеры её не снимали.

Однако опыт семьи Пажетновых, которые много лет работают с осиротевшими медвежатами (и открыли при заповеднике мини-центр спасения и реабилитации маленьких косолапых), показывает, что выпущенные на волю зверята могут уходить в поисках нового дома на расстояния до 100 км. По словам биолога Калинкина, Пажетновы уже воспитали и выпустили на свободу более 300 медвежат.

В заповеднике надеются, что когда-то всё-таки узнают новости о Мишке, Машке и Тёпе и о их потомстве.

Что удалось увидеть с помощью фотоловушек

Копытные на солонцах в Алтайском биосферном заповеднике. Фото: altzapoved.ru

Однако ученые смогли при помощи скрытых камер наблюдения увидеть, что делают другие животные заповедника на солонцах.

В середине лета посещаемость этих мест зверями падает по сравнению с маем и началом июля. Хуже всего дело обстоит с солонцом возле водопада Корбу, куда любят наведываться туристы, прибывающие туда на шумных катерах по Телецкому озеру.

Поэтому животные приходят сюда по ночам или ранним утром. Чаще всего тут встречаются косули, чуть реже заходят медведи и робкие дикие маралы.

Зато в других местах, удаленных от туристов, активность зверей выше. Там чаще камеры фиксируют маралов, попадаются кабаны и кабарга.

Другие мишки

Медведи на солонцах в Алтайском биосферном заповеднике. Фото: altzapoved.ru

А на месте выпуска Мишки, Машки и Тёпы фотоловушки засняли других медведей. Так была снята местная медведица, у которой в 2021 году воспитывались пара медвежат с широкими белыми «ошейниками». В этот раз медведицу сняли с ее ухажером — огромным тёмно-бурым самцом. Кадры сделаны в октябре, когда у медведей пора свадеб.

А ее подросшие медвежата с белым мехом на шеях ушли жить самостоятельно. Одного сняла камера в километре севернее, а другого — в 3 км южнее.

Напомним, что сейчас в заповеднике реабилитируют двух осиротевших медвежат из Красноярского края — Редиса и Сюрприза.