«Огороды перемесило». Крупный град уничтожил посадки в алтайском селе
Стихия бушевала 26 июня в селе Сросты Егорьевского района
27 июня 2022, 15:54, Никита Черников
26 июня в алтайском селе Сросты выпал крупный град, который уничтожил все посадки. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».
«В селе Сросты Егорьевского района прошёл крупный град, все огороды перемесило,» — рассказала местная жительница.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
Согласно снимкам, град был значительно крупнее обычного. Однако он не догнал по размеру тот, который 21 июня выпал в Волчихинском районе и был вполне сопоставим с грецким орехом.
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