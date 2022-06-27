«Огороды перемесило». Крупный град уничтожил посадки в алтайском селе

Стихия бушевала 26 июня в селе Сросты Егорьевского района

27 июня 2022, 15:54, Никита Черников

26 июня в алтайском селе Сросты выпал крупный град, который уничтожил все посадки. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

«В селе Сросты Егорьевского района прошёл крупный град, все огороды перемесило,» — рассказала местная жительница.

Фото: «Инцидент Рубцовск»

Согласно снимкам, град был значительно крупнее обычного. Однако он не догнал по размеру тот, который 21 июня выпал в Волчихинском районе и был вполне сопоставим с грецким орехом.

Град размером с грецкий орех выпал в Волчихинском районе Алтайского края

Град размером с грецкий орех выпал в Волчихинском районе Алтайского края

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