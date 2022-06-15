«Они всё съедят!» В Алтайском крае свирепствуют гусеницы, которые поедают березы

В Алтайском крае гусеницы непарного шелкопряда атаковали берёзовые околки, сообщает Barnaul 22.

По словам местной жительницы, проблема наблюдается в Немецком, Хабарском и, возможно, в других районах.

«Наши берёзовые околки стоят без листвы! Всё съедено гусеницей непарного шелкопряда. Это очень страшно. Никто не травит и не обрабатывает посадки. Они всё съедят!» — рассказала она.

В комментариях люди отметили, что аналогичная проблема и в Благовещенском районе.

«В Благовещенском районе совсем всё плохо... Мер не принимают никаких. Гусеницы с берёз листву обгладывают, дерево засыхает. Целые околки лысые стоят», — написала местная жительница.

Ранее сообщалось, что от нашествия прожорливых гусениц также страдают жители Новосибирской области.