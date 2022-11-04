Озеро Завьялово в Алтайском крае будут очищать до замерзания воды

Работы по расчистке озера Завьялово в Завьяловском районе Алтайского края продлятся до замерзания воды, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

В ведомстве подчеркнули, что за два месяца выполнили значительный объём работ: к концу октября подрядчик АО «Сибгидромехстрой» выполнил более 20% запланированного объёма, удалив свыше 68 тысяч кубометров донных отложений.

«Несмотря на минусовые температуры, работа по расчистке озера продолжается и будет вестись, пока позволяет погода и вода в озере не замёрзнет. За это время планируется выполнить дополнительно расчистку в объёме 45 тысяч кубометров донных отложений, что суммарно составит 34,6% от общего объёма расчистки озера. Продолжится строительство дамб и подготовка основания», — пояснили в министерстве.

Всего в результате расчистки со дна озера Завьялово в центре одноимённого села уберут более 320 тысяч кубометров ила и других отложений. Планируется, что работы завершат в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошёл в десятку наиболее экологически безопасных регионов страны.