Постапокалиптические пейзажи. Как выглядит слив «желтой жижи» в Барнаульский ковш
«Выжженный» берег Оби, почерневшая зелень и разноцветная пена на воде — там, где вновь начали сливать нефтепродукты в реку
9 августа 2022, 13:02
Корреспондент amic.ru прогулялась по берегу Оби в районе Ковша, где неизвестные сливают нефтепродукты. Пейзажи, попавшие в кадр, получились по-настоящему постапокалиптическими.
Напомним, 8 августа в соцсетях сообщили о сливе отходов в реку — вода покрылась плёнкой и начала издавать неприятный запах. По словам очевидцев, уже погибло много мелкой рыбы. Кто и в каком объёме сливает нефтепродукты в Барнауле, на данный момент неизвестно.
Слив нефтепродуктов в Ковш / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Комментарии
Новости партнеров