Пожароопасный сезон в лесах Алтайского края отменят с 8 ноября
Он действовал в регионе с апреля
7 ноября 2022, 13:45, Никита Черников
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об окончании пожароопасного сезона в текущем году с 8 ноября, сообщили в Telegram-канале регионального Минприроды.
Меру связали «с установлением устойчивой осенней дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах на территории региона».
Напомним, пожароопасный сезон официально начался в Алтайском крае 12 апреля. В этот период жителям, в частности, запрещалось разводить костры вблизи деревьев и в местах с подсохшей травой.
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