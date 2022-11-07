Пожароопасный сезон в лесах Алтайского края отменят с 8 ноября

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об окончании пожароопасного сезона в текущем году с 8 ноября, сообщили в Telegram-канале регионального Минприроды.

Меру связали «с установлением устойчивой осенней дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах на территории региона».

Напомним, пожароопасный сезон официально начался в Алтайском крае 12 апреля. В этот период жителям, в частности, запрещалось разводить костры вблизи деревьев и в местах с подсохшей травой.