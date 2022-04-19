Провалившегося под лёд марала спасли на Телецком озере

На Телецком озере пожарные спасли провалившегося под лёд марала, пишут «Новости Горного Алтая».

Инцидент случился 17 апреля в селе Артыбаш. На место происшествия прибыл личный состав отдельного поста № 1 села Артыбаш и добровольная пожарная команда села Иогач.

Спасатели добрались до животного на воздушной подушке, которую предоставил местный житель. Они обвязали оленя тросом и благополучно вытащили на берег.

Ранее рыбаки из Барнаула спасли бобра, который попал в ловушку из крючков на бревне. У мужчин ушло 30 минут на то, чтобы вытащить два крючка, плотно застрявших в шкуре животного.