Редкая серо-голубая рептилия приползла в село на Алтае
В Егорьевском районе сфотографировали редкую для Алтайского края ящерицу с красивым названием такырная круглоголовка
Такырная круглоголовка в Егорьевском районе. Фото: Елизавета Устенко
В заказнике возле села Титовка местная жительница Елизавета Устенко сделала снимки такырной круглоголовки — ящерицы, живущей преимущественно в Казахстане, но иногда попадающейся на юге Алтайского края, пишет «Вечерний Барнаул».
Что известно о такырной круглоголовке
Это вид ящериц из семейства агамовых. В длину достигает 7 см. Окраска животного зависит от окружающей среды. На темной почве живут бурые или темно-серые ящерицы, на песке или известковой почве — светло-серые или пепельные. По бокам спины располагаются разноцветные пятна, обычно коричневые, бурые или серые. В нашем случае — голубые.
В России обитает в Астраханской области, на юге Волгоградской области и на юге Алтайского края. Внесена в красную книгу нашего региона.
Питается насекомыми, активна днём.
Напомним, что в горах Алтая ученые сняли на видео семью козерогов.