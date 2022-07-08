Шейхам не нравится. Ученые рассказали, зачем на Алтае татуируют соколят

В конце июня в Горный Алтай привезли пять осиротевших птенцов сокола-балобана из Тулы. Здесь их окольцевали и нанесли каждому татуировку. По словам сотрудников Сайлюгемского национального парка, где проводилась процедура нанесения изображений, это делается не для красоты, а, наоборот, чтобы потенциальные покупатели редких птиц побрезговали таким соколом.

Маленьких балобанов татуируют в Сайлюгеме / Фото: vk.com/altaipark «К огромному счастью, в арабских странах такой товар считается испорченным: тату на редких птицах не приветствуются. Мусульмане предпочитают приобретать для соколиной охоты „чистых“ балобанов», — рассказали учёные.

Дело в том, что этих краснокнижных птиц браконьеры ловят для отправки арабским шейхам, которые любят соколиную охоту. Но тату отвращает потенциальных покупателей. Поэтому преступники, поймавшие помеченную тату птицу, должны будут отпустить её на волю, считают в национальном парке.

Для нанесения изображений на лапы балобанов в Кош-Агачский район, где находится Сайлюгем, пригласили профессиональных татуировщиков из Горно-Алтайска.

«По традиции балобаны в Горный Алтай поступают из Алтайского края, это конфискованные птицы или же птицы, получившие травмы и прошедшие реабилитацию в питомниках. Перед выпуском вместо аттестата они награждаются тату с надписью», — пишут сотрудники Сайлюгемского нацпарка.

Но эту пятёрку балобанчиков привезли из Тульской области. Незадолго до их приезда в Сайлюгеме выпустили на волю уже повзрослевших соколов, поступивших из питомника «Фалькон», находящегося под Барнаулом.

А маленькие соколы-туляки живут пока в нацпарке в специальных вольерах, учатся летать.

Напомним, что ранее в Алтайском крае сняли на видеокамеру на гнезде птенца редкого орлана-белохвоста.