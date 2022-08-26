Озеро на Алтае приберёт новосибирская фирма за 241 млн рублей
До октября 2024 года водоём должны очистить от ила, зарастания и обмеления
26 августа 2022, 13:48
Новосибирская компания «СпецТрансСтрой» заключила контракт на очистку озера Завьялово, сообщает «МК-Новосибирск».
«Контракт уже заключён. Заказчик работ — Минприроды Алтайского края. Цена контракта — 241 млн рублей», — отмечает издание.
До октября 2024 года озеро должны очистить от ила, зарастания и обмеления. Также восстановят естественный водообмен и обеспечат «сохранение возможности использования водоёма для хозяйственных нужд населения и рекреации».
Площадь участка в соответствии с проектно-сметной документацией — 82,8 гектара. На объекте также будет работать «Сибгидромехстрой».
Ранее актриса Юлия Михалкова в зелёном купальнике очистила 10 км берегов заповедного озера на Алтае.
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