Озеро на Алтае приберёт новосибирская фирма за 241 млн рублей

Новосибирская компания «СпецТрансСтрой» заключила контракт на очистку озера Завьялово, сообщает «МК-Новосибирск».

«Контракт уже заключён. Заказчик работ — Минприроды Алтайского края. Цена контракта — 241 млн рублей», — отмечает издание.

До октября 2024 года озеро должны очистить от ила, зарастания и обмеления. Также восстановят естественный водообмен и обеспечат «сохранение возможности использования водоёма для хозяйственных нужд населения и рекреации».

Площадь участка в соответствии с проектно-сметной документацией — 82,8 гектара. На объекте также будет работать «Сибгидромехстрой».

Ранее актриса Юлия Михалкова в зелёном купальнике очистила 10 км берегов заповедного озера на Алтае.