В зелёном купальнике и синих джинсах. Юлия Михалкова очистила 10 км берегов заповедного озера на Алтае

Юлия Михалкова отдохнула и поработала в Горном Алтае / Фото: Юлия Михалкова / vk.com/mihalkova.julia

100 мешков мусора собрали волонтёры акции «Вода России» в Республике Алтай 12 августа. Для этого им пришлось прошагать 10 км по берегам Золотого озера и Бии. Среди тех, кто убирал заповедные места, была и актриса Юлия Михалкова, экс-участница комедийного творческого объединения «Уральские пельмени».

По словам звезды, её поразило отношение местных жителей к охране окружающей среды в этих заповедных местах. 100 мешков на 10 км — это, как считает Михалкова, очень мало.

«Я восхищена тем, насколько бережно и внимательно жители региона относятся к природе родного края и к своим водоёмам. 12 августа в рамках марафона „Добро капля за каплей“ вместе с командой @beregdobryhdel и несколькими сотнями волонтёров мы прошли 10 километров вдоль берегов Телецкого озера и реки Бии. Собрали всего сотню мешков, ведь территория оказалась на удивление чистой», — написала Юлия у себя на страничке в ВК.

Как призналась актриса, она уже во второй раз приезжает на Алтай, где её радуют «сказочная, нетронутая природа, горные реки, лесные водопады и уникальное Телецкое озеро». Кроме уборки берегов Юлия неплохо отдохнула на одной из местных турбаз, где искупалась в бассейне, «узнала о целебных горных травах, покаталась на катере по прозрачному Телецкому озеру».

Всего во всероссийской акции по уборке берегов «Вода России» в Горном Алтае приняли участие 467 волонтёров, на 10 км собрано 117 мешков мусора. «Территория оказалась на удивление чистой. Наша акция уже приносит свои плоды — отдыхающие стали действительно меньше мусорить на берегах, а для местных жителей это всегда было табу», — пишут организаторы марафона «Добро капля за каплей».

Однако, по их словам, статистика по распределению отходов на Телецком озере при раздельном сборе остаётся такой же, как и в средней по стране:

— 41% пластика;

— 32% бытового мусора;

— 20% стекла;

— 7% металла.



«И это значит, — пишут активисты, — что даже самым экологически благополучным регионам есть к чему стремиться в борьбе с пластиковыми отходами».