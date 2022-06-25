Спасатели предупредили о сильном ветре и грозах в Алтайском крае

В Алтайском крае во второй половине дня 26 июня и в сутки 27 июня ожидаются дожди, град, местами грозы и шквалистый ветер до 27 метров в секунду, предупредили в региональном МЧС.

«Усиление ветра ожидается в Волчихинском, Курьинском, Поспелихинском, Родинском, Рубцовском и Угловском районах. Осадки ожидаются на юго-западе, юге и центральной части края», — уточнили в ведомстве.

В такую погоду спасатели призывают быть внимательными и осторожными. В сильный ветер следует обходить дома с неустойчивой кровлей и шаткие строения, а также избегать деревьев.

В грозу при нахождении дома рекомендуется закрыть окна, не пользоваться электроприборами и держаться подальше от антенн и проводки.

На открытой местности нельзя прятаться под деревьями, купаться, бегать, ездить на велосипеде. При отсутствии укрытия на время грозы следует лечь на землю или присесть в сухую яму либо траншею. В лесу можно укрыться среди низкорослой растительности. Во время поездки на авто лучше остановиться, закрыть окна и переждать грозу.

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте по телефону „112“», — добавили в МЧС.

Ранее в Волчихинском районе выпал град размером с грецкий орех.