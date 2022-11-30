Телецкое озеро начало покрываться льдом

Телецкое озеро в Республике Алтай начало замерзать на фоне низких температур и непродолжительного штиля, рассказали сотрудники Алтайского биосферного заповедника на сайте «Дзен».

«Сейчас лёд уже распространился от с. Артыбаш до м. Караташ. В окрестностях кордона Байгазан и южнее — открытая вода. Замерзание озера проходит в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что ледовый режим Телецкого озера своеобразен и проявляется в отсутствии ежегодного полного ледостава и в растянутых периодах замерзания и вскрытия.

«Полное замерзание может растянуться на период до четырёх месяцев. Ледостав наступает не по всей акватории озера, а по характерным участкам и в определённой последовательности», — отметили в заповеднике.

Фото: Светлана Кульбацкая / dzen.ru/altzapoved

Ранее на Телецком озере сняли на видео морозный шторм.