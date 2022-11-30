Телецкое озеро начало покрываться льдом
Замерзание проходит в обычном режиме
Телецкое озеро в Республике Алтай начало замерзать на фоне низких температур и непродолжительного штиля, рассказали сотрудники Алтайского биосферного заповедника на сайте «Дзен».
«Сейчас лёд уже распространился от с. Артыбаш до м. Караташ. В окрестностях кордона Байгазан и южнее — открытая вода. Замерзание озера проходит в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Специалисты добавили, что ледовый режим Телецкого озера своеобразен и проявляется в отсутствии ежегодного полного ледостава и в растянутых периодах замерзания и вскрытия.
«Полное замерзание может растянуться на период до четырёх месяцев. Ледостав наступает не по всей акватории озера, а по характерным участкам и в определённой последовательности», — отметили в заповеднике.
Фото: Светлана Кульбацкая / dzen.ru/altzapoved
Ранее на Телецком озере сняли на видео морозный шторм.