В Барнауле пожаловались на заваленную мусором аллею Целинников

Жительница Барнаула пожаловались на заваленную мусором аллею Целинников, идущую от ул. Георгия Исакова до Антона Петрова. Её слова приводит Barnaul22.

«Аллея превращается во что-то ужасное, кто за ней следит, непонятно», — посетовала горожанка, отметив, что мусор в этом месте везде, а «к лавочкам даже противно подходить и садиться».

По её информации, зимой сюда свозили снег, а с наступлением весны здесь никто не прибирался.

«Тут много гуляет людей и детей, но ребёнка даже страшно отпустить, потому что кругом мусор и разбитое стекло. А ведь аллея находится напротив администрации Ленинского района», — сказала она.

Ранее житель Барнаула рассказал о том, что нечистоты стекают в Барнаульский Ковш, где рыбачат горожане и купаются дети.