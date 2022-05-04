В Барнауле нечистоты стекают в Ковш, где сидят рыбаки и купаются дети

Барнаулец рассказал о том, что нечистоты стекают в Барнаульский Ковш. Обращение мужчины опубликовали в сообществе Barnaul22.

Горожанин пояснил, что нечистоты стекают в воду из дома на Промышленной, 4. Канализация здесь периодически забивается, из-за чего загрязнённая вода вытекает наружу.

Мужчина рассказал, что в месте, куда стекают нечистоты, купаются дети, а также периодически сидят рыбаки.

На опубликованной фотографии он показал, как поток загрязнённой воды стекает по асфальту в сторону Ковша.

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