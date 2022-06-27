В барнаульском зоопарке родились два детёныша пумы

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» у канадских пум Кнопы и Рони родились два котёнка.

Как рассказали на странице зверинца во «ВКонтакте», детёныши появились на свет 24 июня.

«А сейчас мы спим, кушаем, пищим — в общем, добросовестно выполняем все обязанности новорождённых», — говорится в сообщении.

Ранее в Алтайском крае сняли на видео пару чёрных аистов. Эти птицы являются одними из самых скрытных.