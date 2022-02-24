В Минприроды объяснили, кто будет восстанавливать вырубленный лес в Барнауле

Ущерб от вырубок под застройку в нагорной части Барнаула будут восстанавливать городские, а не краевые власти. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский в ходе интернет-форума.

“Данный участок относится к городским лесам Барнаула. Вырубка деревьев произошла на территории земель населённых пунктов. Лесовосстановление относится к компетенции администрации города. Управление лесами Минприроды Алтайского края занимается лесовосстановительными мероприятиями на землях гослесфонда. Там ежегодно проходит лесовосстановление на площади 7,2 тыс. га, в том числе посадка лесных культур — 3,5 тыс. га”, — рассказал Стрелковский.

Ранее жительница Алтайского края пожаловалась на хаотичные вырубки за селом Баюновские Ключи, которые она назвала “варварскими”. Женщина отметила, что летом 2021 года в лес за Баюновскими Ключами стало невозможно заехать, поскольку дороги разбиты огромными лесовозами. Однако Стрелковский рассказал, что добыча леса там является законной.