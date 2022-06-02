В начале лета жителей Алтайского края ждут заморозки

Заморозки ждут жителей Алтайского края в ближайшие дни, сообщила amic.ru начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов регионального Гидрометцентра Светлана Тарасова.

По её словам, штормовое предупреждение действует на территории всего края с 3 по 7 июня.

«Заморозки до -2 градусов возможны уже ближайшей ночью при прояснении. Для озимых и яровых культур они не опасны. Не пострадают и плодово-ягодные культуры, так как ранний и очень тёплый май способствовал более быстрому режиму прохождению межфазовых периодов: большинство культур уже отцвели, завязались плоды вишни, яблонь, сливы, а жимолость уже и вовсе поспела. Но могут погибнуть такие теплолюбивые растения, как помидоры, огурцы, перцы. Для того чтобы сохранить урожай, их лучше укрыть», — рассказала специалист.

Как сообщает новосибирское издание VN.ru, штормовое предупреждение объявили также в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Заморозки, по данным синоптиков, связаны с тем, что на территорию Западной Сибири зайдёт арктическая воздушная масса со стороны Обской губы, Диксона, Салехарда и Новой Земли. Северный антициклон опустится до самого юга Западной Сибири и продержится над территорией до 7 июня.

Ранее сообщалось, что в июне на Алтайский край обрушатся аномальные осадки.