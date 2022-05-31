Всем миром. Большой субботник прошел на нашумевшем безымянном озере в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Около 500 мешков мусора было вывезено с озера на улице Гущина в Барнауле 27 мая. Большой экосубботник здесь прошёл по инициативе «Росводоканал Барнаул». Напомним, водоём привлёк внимание общественности своим состоянием ещё весной. Жители тогда жаловались на мусор и неприятный запах. И вот в конце мая на озере высадился настоящий экологический десант: к акции «Росводоканала» присоединились Российское экологическое общество, администрация Ленинского района, администрация города Барнаула, Общероссийский народный фронт, народная дружина и неравнодушные жильцы соседних домов, волонтёры, всего порядка 50 человек.

Цель мероприятия — это, прежде всего, поддержание чистоты безымянного озера и сохранение сформированной экосистемы.

«Барнаульский водоканал — социально ответственное предприятие, поэтому и руководство компании, и наши сотрудники, сегодня с удовольствием внесут свой вклад в экологию этого озера и наведут порядок», — рассказал перед началом субботника директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

До этого были акции горожан по уборке берега со стороны новостроек, там порядок навели. Сегодняшний фронт направлен на борьбу с мусором со стороны частного сектора.

«Мы рассчитываем, что люди увидят, какие меры приняты, и надеемся, что в будущем будут продолжать поддерживать здесь порядок. Ежегодно мы проводим такие акции на берегу Оби, в этом году больше внимания уделили этому озеру», — добавил Дмитрий Власов.

Белокрыльник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стоит отметить, что уборку самого озера можно проводить только вручную. Технику сюда завозить нельзя, рассказывает Сергей Тастан, руководитель регионального отделения Российского экологического общества.

«Самое главное — не разрушить эту экосистему. Здесь есть и утки, и краснокнижное растение белокрыльник, мы должны их сохранить. Кроме этого, природа сформировала на водоёме камыш, который является природным фильтром и не даёт попасть грязной воде», — отметил Сергей Тастан.

По итогам акции вывезено три КамАЗа, загруженных под завязку мусором. Из необычных «трофеев» — мягкая корпусная мебель, большое количество строительного мусора, шины.

«Не все знают, что озеро является частью парка „Юбилейный“, который, к слову, в этом году начали благоустраивать. Мы надеемся, что водоём „обновится“ вместе с парком», — отметил Сергей Войтюк, руководитель ОНФ в Алтайском крае.