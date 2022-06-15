Засыхание не грозит: в алтайском Минприроды прокомментировали нашествие гусениц, уничтожающих кроны деревьев
Наблюдать за насекомыми будут всё лето. Осенью лесопатологи проведут анализ количества яйцекладок, что позволит определиться со сроками истребительных мероприятий
Сейчас ведётся планомерная работа с Рослесхозом и другими ведомствами по подготовке обоснований на проведение соответствующих истребительных мероприятий. Как рассказали в Минприроды Алтайского края, ситуация с распространением гусениц шелкопряда находится на контроле.
По словам специалистов, лесным культурам не грозит засыхание: лиственницы и берёзы смогут восстановиться. Работы по определению участков леса, повреждённых гусеницами шелкопряда, провели в Шипуновском, Новичихинском, Волчихинском, Лебяжинском и Знаменском лесничествах.
Самому увеличению популяции насекомых способствует множество природных и погодных факторов, в том числе и сильная засуха в весенне-летний период. В отдельных местах, где популяция предельно велика, кроны деревьев повреждены от 70 до 100%.
Наблюдать за насекомыми будут все лето. Осенью лесопатологи проведут анализ количества яйцекладок, что позволит определиться со сроками истребительных мероприятий.
Напомним, что истреблять расплодившихся вредителей отправились специалисты регионального Минприроды, Рослесхоза и других организаций. Работа по уничтожению гусениц ведётся на территории пяти лесничеств, которые находятся в 20 степных и лесостепных районах края.