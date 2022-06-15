Засыхание не грозит: в алтайском Минприроды прокомментировали нашествие гусениц, уничтожающих кроны деревьев

Сейчас ведётся планомерная работа с Рослесхозом и другими ведомствами по подготовке обоснований на проведение соответствующих истребительных мероприятий. Как рассказали в Минприроды Алтайского края, ситуация с распространением гусениц шелкопряда находится на контроле.

По словам специалистов, лесным культурам не грозит засыхание: лиственницы и берёзы смогут восстановиться. Работы по определению участков леса, повреждённых гусеницами шелкопряда, провели в Шипуновском, Новичихинском, Волчихинском, Лебяжинском и Знаменском лесничествах.

Самому увеличению популяции насекомых способствует множество природных и погодных факторов, в том числе и сильная засуха в весенне-летний период. В отдельных местах, где популяция предельно велика, кроны деревьев повреждены от 70 до 100%.

Наблюдать за насекомыми будут все лето. Осенью лесопатологи проведут анализ количества яйцекладок, что позволит определиться со сроками истребительных мероприятий.

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Напомним, что истреблять расплодившихся вредителей отправились специалисты регионального Минприроды, Рослесхоза и других организаций. Работа по уничтожению гусениц ведётся на территории пяти лесничеств, которые находятся в 20 степных и лесостепных районах края.