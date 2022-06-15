Съели 100% крон деревьев. Почему на Алтае размножились пожирающие леса гусеницы

Деревья в 20 районах Алтайского края поражены гусеницами непарного и сибирского шелкопряда. Почему это случилось и что будет с лесами и околками

15 июня 2022, 14:31

Деревья стоят без листьев, все берёзовые околки поедены шелкопрядом, заявляют жители ряда западных районов Алтайского края.

Где на Алтае расплодился шелкопряд?

Истреблять расплодившихся вредителей отправились специалисты регионального Минприроды, Рослесхоза и других организаций. Работа по уничтожению гусениц ведётся на территории пяти лесничеств, которые находятся в 20 степных и лесостепных районах края:

Шипуновское лесничество (Шипуновский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Алейский районы);
Новичихинское лесничество (Новичихинский, Мамонтовский, Шипуновский, Романовский, Алейский районы);
Волчихинское лесничество (Волчихинский, Егорьевский, Романовский, Родинский районы);
Лебяжинское лесничество (Рубцовский, Егорьевский районы);
Знаменское лесничество (Бурлинский, Славгородский, Хабарский, Суетский, Немецкий национальный, Табунский, Кулундинский, Благовещенский, Родинский районы).

Что съели гусеницы?

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В основном эти два вида шелкопряда поедают в выше названных районах берёзы и лиственницу, сообщает краевое Минприроды.

Местные жители сетуют в соцсетях, что мер никаких якобы не предпринимают, а деревья могут засохнуть.

В ведомстве уточняют, что в некоторых местах, поражённых вредителями, наблюдается предельно большая популяция гусениц. Там кроны деревьев объедены на 70-100%.

Засохнут ли леса и околки из-за шелкопряда?

Специалисты министерства утверждают, что ситуация находится под контролем. Ведётся планомерная работа по уничтожению гусениц.

Но даже сильно повреждённые берёзы и лиственницы должны восстановиться. Засыхание лесам не грозит.

Почему так сильно размножились вредители в алтайских лесах?

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Разрастанию популяции способствуют природные условия. Установившаяся засушливая погода, характерная для конца весны и начала лета 2022 года на Алтае, благоприятно сказалась на непарном и сибирском шелкопряде. Но это не значит, что вредителей и дальше будет так много.

Специалисты будут вести наблюдения за насекомыми до осени. Тогда они проведут мониторинг количества кладок этих бабочек и наметят планы по дальнейшему уничтожению вредителей.

Кстати, подобное явление с увеличившимся количеством шелкопряда наблюдается и в соседней Новосибирской области.

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