Съели 100% крон деревьев. Почему на Алтае размножились пожирающие леса гусеницы
Деревья в 20 районах Алтайского края поражены гусеницами непарного и сибирского шелкопряда. Почему это случилось и что будет с лесами и околками
Деревья стоят без листьев, все берёзовые околки поедены шелкопрядом, заявляют жители ряда западных районов Алтайского края.
Где на Алтае расплодился шелкопряд?
Истреблять расплодившихся вредителей отправились специалисты регионального Минприроды, Рослесхоза и других организаций. Работа по уничтожению гусениц ведётся на территории пяти лесничеств, которые находятся в 20 степных и лесостепных районах края:
Шипуновское лесничество (Шипуновский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Алейский районы);
Новичихинское лесничество (Новичихинский, Мамонтовский, Шипуновский, Романовский, Алейский районы);
Волчихинское лесничество (Волчихинский, Егорьевский, Романовский, Родинский районы);
Лебяжинское лесничество (Рубцовский, Егорьевский районы);
Знаменское лесничество (Бурлинский, Славгородский, Хабарский, Суетский, Немецкий национальный, Табунский, Кулундинский, Благовещенский, Родинский районы).
Что съели гусеницы?
В основном эти два вида шелкопряда поедают в выше названных районах берёзы и лиственницу, сообщает краевое Минприроды.
Местные жители сетуют в соцсетях, что мер никаких якобы не предпринимают, а деревья могут засохнуть.
В ведомстве уточняют, что в некоторых местах, поражённых вредителями, наблюдается предельно большая популяция гусениц. Там кроны деревьев объедены на 70-100%.
Засохнут ли леса и околки из-за шелкопряда?
Специалисты министерства утверждают, что ситуация находится под контролем. Ведётся планомерная работа по уничтожению гусениц.
Но даже сильно повреждённые берёзы и лиственницы должны восстановиться. Засыхание лесам не грозит.
Почему так сильно размножились вредители в алтайских лесах?
Разрастанию популяции способствуют природные условия. Установившаяся засушливая погода, характерная для конца весны и начала лета 2022 года на Алтае, благоприятно сказалась на непарном и сибирском шелкопряде. Но это не значит, что вредителей и дальше будет так много.
Специалисты будут вести наблюдения за насекомыми до осени. Тогда они проведут мониторинг количества кладок этих бабочек и наметят планы по дальнейшему уничтожению вредителей.
Кстати, подобное явление с увеличившимся количеством шелкопряда наблюдается и в соседней Новосибирской области.