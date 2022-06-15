Съели 100% крон деревьев. Почему на Алтае размножились пожирающие леса гусеницы

Деревья стоят без листьев, все берёзовые околки поедены шелкопрядом, заявляют жители ряда западных районов Алтайского края.

Где на Алтае расплодился шелкопряд?

Истреблять расплодившихся вредителей отправились специалисты регионального Минприроды, Рослесхоза и других организаций. Работа по уничтожению гусениц ведётся на территории пяти лесничеств, которые находятся в 20 степных и лесостепных районах края:

Шипуновское лесничество (Шипуновский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Алейский районы);

Новичихинское лесничество (Новичихинский, Мамонтовский, Шипуновский, Романовский, Алейский районы);

Волчихинское лесничество (Волчихинский, Егорьевский, Романовский, Родинский районы);

Лебяжинское лесничество (Рубцовский, Егорьевский районы);

Знаменское лесничество (Бурлинский, Славгородский, Хабарский, Суетский, Немецкий национальный, Табунский, Кулундинский, Благовещенский, Родинский районы).

Что съели гусеницы?

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В основном эти два вида шелкопряда поедают в выше названных районах берёзы и лиственницу, сообщает краевое Минприроды.

Местные жители сетуют в соцсетях, что мер никаких якобы не предпринимают, а деревья могут засохнуть.

В ведомстве уточняют, что в некоторых местах, поражённых вредителями, наблюдается предельно большая популяция гусениц. Там кроны деревьев объедены на 70-100%.

Засохнут ли леса и околки из-за шелкопряда?

Специалисты министерства утверждают, что ситуация находится под контролем. Ведётся планомерная работа по уничтожению гусениц.

Но даже сильно повреждённые берёзы и лиственницы должны восстановиться. Засыхание лесам не грозит.

Почему так сильно размножились вредители в алтайских лесах?

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Разрастанию популяции способствуют природные условия. Установившаяся засушливая погода, характерная для конца весны и начала лета 2022 года на Алтае, благоприятно сказалась на непарном и сибирском шелкопряде. Но это не значит, что вредителей и дальше будет так много.

Специалисты будут вести наблюдения за насекомыми до осени. Тогда они проведут мониторинг количества кладок этих бабочек и наметят планы по дальнейшему уничтожению вредителей.

Кстати, подобное явление с увеличившимся количеством шелкопряда наблюдается и в соседней Новосибирской области.