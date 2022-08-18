Жителей Алтайского края предупредили о повышенной пожароопасности и заморозках в ближайшие дни

Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае с 18 по 22 августа. При этом в эти же дни ожидаются заморозки в травостое до -2 градусов, сообщили в региональном МЧС.

«Просим соблюдать бдительность при обращении с огнем на природе! Не жгите траву, не разводите костры, не бросайте окурки. Следите за детьми, не давайте им играть со спичками», — отметили спасатели.

Также напомнили, что в условиях похолодания при использовании печного отопления и обогревательных приборов нужно соблюдать следующие правила:

• не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;

• не допускать перекала печи;

• не перегружайте электропроводку;

• использовать электроприборы в соответствии с инструкцией и установленным сроком эксплуатации;

• не использовать обогреватели кустарного производства.

Ранее синоптики рассказали, когда на Алтай вернётся тёплая погода.