Жителей Алтайского края предупредили о повышенной пожароопасности и заморозках в ближайшие дни
Спасатели напомнили о правилах безопасности
18 августа 2022, 13:54, Никита Черников
Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае с 18 по 22 августа. При этом в эти же дни ожидаются заморозки в травостое до -2 градусов, сообщили в региональном МЧС.
«Просим соблюдать бдительность при обращении с огнем на природе! Не жгите траву, не разводите костры, не бросайте окурки. Следите за детьми, не давайте им играть со спичками», — отметили спасатели.
Также напомнили, что в условиях похолодания при использовании печного отопления и обогревательных приборов нужно соблюдать следующие правила:
• не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;
• не допускать перекала печи;
• не перегружайте электропроводку;
• использовать электроприборы в соответствии с инструкцией и установленным сроком эксплуатации;
• не использовать обогреватели кустарного производства.
Ранее синоптики рассказали, когда на Алтай вернётся тёплая погода.
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