Лету ещё не конец. Синоптики рассказали, когда на Алтай вернётся тёплая погода

Холодная «сентябрьская» погода, которая установилась в Алтайском крае в середине августа, пришла в регион ненадолго. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых. По словам специалиста, погода начнёт налаживаться уже в конце этой недели.

Без курток ещё походим

Синоптик уточнила, что холодный период продлится примерно до субботы, 20 августа.

«Затем температура воздуха пойдёт на повышение. Уже со следующей недели в Алтайском крае вновь восстановится тёплая погода», — рассказала Людмила Сырых.

Впрочем, жары, к которой жители региона привыкли в первую половину лета, уже не будет. По словам эксперта, в течение следующего тёплого периода температура будет колебаться от 22 до 25 градусов тепла.

А что в ближайшие дни?

В течение следующих нескольких дней на Алтае по-прежнему будет прохладно.

Так, ночью 18 августа температура составит +4...+9 градусов. Местами ожидаются заморозки до -2 градусов в травостое. Днём воздух прогреется до +14...+19 градусов. По краю пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Днём 19 августа погода особо не изменится: +14...+19 градусов тепла и небольшие дожди на большей территории региона. Ночью местами также ожидаются заморозки до -2 градусов.

Сохранится риск заморозков и ночью 20 августа: местами до -2 градусов в приземном слое. Зато днём станет чуть теплее: +16...+21 градус. По востоку региона пройдут небольшие дожди. В Барнауле осадков не ожидается.

Напомним, недавно резкое похолодание в Сибири спрогнозировал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал журналистам, что температура будет опережать развитие «на три-четыре недели», из-за чего на Алтае установится «сентябрьская погода». Так в итоге и случилось.