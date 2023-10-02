Экономика Республики Алтай может измениться из-за экологической повестки
Приобретенный новый опыт позволит рекультивировать территории, загрязняющие окружающую среду
02 октября 2023, 18:24, ИА Амител
Республика Алтай может стать новым центром зеленой экономики России. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на главу Общественного совета Минприроды РФ Александра Закондырина.
Закондырин заявил, что зеленая и цифровая экономика может стать основой для развития региона с учетом его географических особенностей. Он добавил, что уже сейчас турпоток в республику составляет более миллиона человек в год, но для дальнейшего развития необходима реконструкция объектов, которые накапливают экологический вред.
Одним из таких эксперты называют Акташский горно-металлургический комбинат, который накопил большой след ртутного загрязнения. Как рассказал Директор по реализации экологических проектов ФГУП "ФЭО" Станислав Жабриков, с учетом приобретенного опыта объект можно рекультивировать.
07:33:26 03-10-2023
из-за экологической повестки --- хоть не из-за электронной
13:35:20 03-10-2023
Для развития туризма нужны люди готовые работать в сфере услуг за копейки. Поэтому закрытие развитых индустриальных предприятий, которые дают большую маржинальность и высокие зарплаты - правильный шаг. Создать безработицу для местных жителей, чтобы они конкурировали между собой за низкооплачиваемые не квалифицированные рабочие места. Это ли не забота об экологии?