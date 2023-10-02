Экономика Республики Алтай может измениться из-за экологической повестки

Приобретенный новый опыт позволит рекультивировать территории, загрязняющие окружающую среду

02 октября 2023, 18:24, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Республика Алтай может стать новым центром зеленой экономики России. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на главу Общественного совета Минприроды РФ Александра Закондырина.

Закондырин заявил, что зеленая и цифровая экономика может стать основой для развития региона с учетом его географических особенностей. Он добавил, что уже сейчас турпоток в республику составляет более миллиона человек в год, но для дальнейшего развития необходима реконструкция объектов, которые накапливают экологический вред.

Одним из таких эксперты называют Акташский горно-металлургический комбинат, который накопил большой след ртутного загрязнения. Как рассказал Директор по реализации экологических проектов ФГУП "ФЭО" Станислав Жабриков, с учетом приобретенного опыта объект можно рекультивировать.