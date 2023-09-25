Разработка проекта уже идет

25 сентября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 2024 года за мусорными полигонами в России будет следить нейросеть, сообщил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, компания уже приступила к реализации проекта. Его собираются завершить "к началу второго квартала следующего года".

По задумке, ИИ будет анализировать "фактические инструментальные данные с облетов". Это позволит делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, а также замечать различные нарушения, в том числе тление, возгорание, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждение, наличие птиц и прочего.