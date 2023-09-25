НОВОСТИЭкология

За мусорными полигонами в России будет следить нейросеть

Разработка проекта уже идет

25 сентября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С 2024 года за мусорными полигонами в России будет следить нейросеть, сообщил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, компания уже приступила к реализации проекта. Его собираются завершить "к началу второго квартала следующего года".

По задумке, ИИ будет анализировать "фактические инструментальные данные с облетов". Это позволит делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, а также замечать различные нарушения, в том числе тление, возгорание, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждение, наличие птиц и прочего.

нейросети мусор

Комментарии 3

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Хакер

11:23:55 25-09-2023

Ну хоть какая то польза от этих нервосетей ))) !

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Гость

11:37:50 25-09-2023

Какие в Алтайском крае результаты знаменитой "мусорной реформы" Кроме увеличения тарифов?

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Гость

14:30:10 25-09-2023

Гость (11:37:50 25-09-2023) Какие в Алтайском крае результаты знаменитой "мусорной рефор... Ну как же, я стал платить больше и носить мусор Дальше. Это же прям предел мечтаний. Бак стоял у дома теперь общие мусоросборники в 300 метрах от дома. (частный сектор)

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