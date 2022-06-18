Абрамченко заявила, что 2023 год на продовольственном рынке станет самым тяжелым

2023 год на мировом продовольственном рынке станет самым тяжелым, заявила телеканалу РБК зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, говорить о снижении цен на продукты питания в ближайшем будущем пока рано.

«Угроза мирового голода из-за недоступности экономической и физической продовольствия — это объективная реальность, ситуация будет только ухудшаться, это прогнозы абсолютно всех игроков рынка», — считает чиновница (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продовольственный кризис начался ещё до спецоперации, а то, что в нём обвиняют Россию, — это попытки «переложить с больной головы на здоровую».