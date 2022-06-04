Путин: проблемы с продовольствием в мире начались до спецоперации на Украине

Продовольственный кризис начался ещё до спецоперации, а то, что в нём обвиняют Россию, — это попытки «переложить с больной головы на здоровую». С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-24».

По словам главы государства, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться ещё с февраля 2020-го, «в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции», из-за чего мировая экономика просела.

Текущий же рост цен на мировых рынках никак не связан со спецоперацией, однако после её начала действия Европы и США усугубили ситуацию в секторах продовольствия и производства удобрений, добавил он.

«Россия здесь совершенно ни при чём. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить. Конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия», — сказал Путин.

Новости

Экономика Цены на гречку в России начали снижаться

В ходе интервью он также отметил, что кризис с поставками украинского зерна и другие проблемы в экономике не связаны со спецоперацией на Украине. «Проблемы с вывозом зерна с Украины не существует», — считает президент.

По его словам, Украина могла бы вывозить зерно через порты Николаева и Одессы, но она должна разминировать подходы к ним, которые сама и заминировала. Кроме того, украинское зерно можно вывозить через порты Бердянска и Мариуполя, а также через территории граничащих государств, в том числе через Белоруссию, отметил российский лидер.

Также Путин заявил, что в 2022 году Россия готова экспортировать 37 млн тонн зерна, а в 2022/2023 годах поднять уровень экспорта до 50 млн тонн.