Алтайские коровы стали давать больше молока
Максимальные показатели по удою у Мамонтовского, Павловского, Смоленского и других районов
5 июня 2022, 07:30, Никита Черников
В Алтайском крае коровы стали давать на 800 граммов молока больше в сравнении с прошлым годом, сообщили в Telegram-канале регионального Минсельхоза.
По оперативным данным на 3 июня, среднесуточная продуктивность коров в хозяйствах составляет 16,5 кг молока.
«В сравнении с аналогичной датой прошлого года показатель вырос на 800 граммов», — говорится в сообщении.
Максимальные показатели по удою у Мамонтовского, Павловского, Смоленского, Зонального, Заринского и некоторых других районов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сокращается поголовье сельскохозяйственных животных.
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