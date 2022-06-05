Алтайские коровы стали давать больше молока

В Алтайском крае коровы стали давать на 800 граммов молока больше в сравнении с прошлым годом, сообщили в Telegram-канале регионального Минсельхоза.

По оперативным данным на 3 июня, среднесуточная продуктивность коров в хозяйствах составляет 16,5 кг молока.

«В сравнении с аналогичной датой прошлого года показатель вырос на 800 граммов», — говорится в сообщении.

Максимальные показатели по удою у Мамонтовского, Павловского, Смоленского, Зонального, Заринского и некоторых других районов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сокращается поголовье сельскохозяйственных животных.