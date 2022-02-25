Алтайским фермерам разрешили строить дома на сельскохозяйственных землях

Депутаты АКЗС на февральской сессии внесли изменения в закон, который позволит фермерам строить жилые дома на той же территории, где они производят работы. Об этом сообщает сайт Заксобрания.

Документ подготовлен в связи с изменениями в федеральном законодательстве. В 2021 году Государственная Дума приняла изменения в Земельный кодекс РФ и Федеральный закон “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”. Парламент с 1 марта 2022 года разрешил фермерам строить, реконструировать и эксплуатировать жильё на земельных участках, где ведётся крестьянско-фермерское хозяйство.

На участке может появиться только один жилой дом высотой не более трёх этажей. Площадь должна быть не более 500 кв. м, также она не может превышать 0,25% от площади земельного участка.

“На некоторых землях сельхозназначения есть оставшиеся от бывших колхозов и совхозов так называемые бригадные дома. В законе есть норма о реконструкции домов. Фермер может реконструировать оставшийся дом и использовать его как жилой”, — отметил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Депутаты АКЗС отредактировали закон “О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения” — он также регулировал обозначенную сферу в крае помимо федерального закона.

Также на февральской сессии депутаты АКЗС утвердили поправки к закону о бюджете Алтайского края на 2022 год. Доходы региона вырастут до 144,4 млрд, расходы — до 169,3 млрд. Подробнее о статьях бюджета можно прочитать в разборе amic.ru.