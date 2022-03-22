Алтайский край получит более 500 млн рублей на борьбу с ростом безработицы

Алтайскому краю выделили 549,1 млн рублей на меры по поддержке занятости населения в условиях экономических санкций со стороны Запада. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Ранее материальную помощь субъектам РФ на борьбу с безработицей анонсировал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На эти деньги власти Алтайского края будут реализовывать меры, которые также подготовили в федеральном правительстве. В том числе в регионе планируют проводить:

— организацию общественных работ для безработных, а также для всех граждан, которые обратились за помощью в службу занятости населения;

— временное трудоустройство людей, которые пока не стали безработными, но находятся под угрозой увольнения;

— профессиональное обучение и дополнительное образование сотрудников промышленных предприятий.

Напомним, о масштабных мерах федерального центра по борьбе с ростом безработицы 17 марта рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина сообщил, что в общем регионы получат около 40 млрд рублей на эти цели. Такая поддержка должна помочь субъектам страны сгладить последствия экономических санкций, подчеркнул Мишустин. Кроме того, власти расширили полномочия службы занятости. Теперь услуги ведомства могут получить не только безработные, но и сотрудники организаций, которые оказались под угрозой увольнения.