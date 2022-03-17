О каких мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций объявил Мишустин?

17 марта премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабных мерах поддержки, которую окажут россиянам в условиях западных санкций. В ходе заседания правительства глава кабмина пояснил, что власти окажут помощь и регионам, и аграриям, и семьям с детьми. Кроме того, предусмотрены масштабные меры по борьбе с безработицей.

О том, как правительство будет поддерживать россиян в непростое время, — в материале amic.ru.

Поддержка регионов Ключевым вопросом в экономической ситуации Мишустин назвал состояние региональных бюджетов. Премьер заявил, что субъектам РФ в 2022 году будет предоставлена отсрочка по уплате бюджетных займов. Кроме того, для регионов установят кредитную линию в размере 10% от общего объёма доходов бюджета. При этом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности будут проиндексированы дополнительно. Сейчас этот вопрос прорабатывается, подчеркнул Мишустин. Также он отметил, что при любых обстоятельствах федеральное финансирование проектов и госстроек должно производиться вовремя и в полном объёме.

Борьба с безработицей Полномочия российской службы занятости населения будут расширены. Ведомству выделят порядка 40 млрд рублей, чтобы сгладить возможные последствия от западных санкций. По словам Мишустина, теперь служба занятости сможет оказывать услуги не только безработным. Люди, попавшие под угрозу увольнение, тоже смогут получить от ведомства необходимую помощь в трудоустройстве. Для этого им не придётся дожидаться, когда трудовые отношения с предыдущим работодателем будут разорваны. Большую часть из выделенной суммы — 25,5 млрд рублей — направят на создание в регионах временных рабочих мест, а также организацию оплачиваемых общественных работ. Ещё 7 млрд пойдут на реализацию региональных проблем занятости. Жители субъектов РФ смогут пройти обучение или получить дополнительное образование. Это позволит им переориентироваться в новых условиях и сохранить рабочие места, отметил премьер. Оставшиеся 6 млрд потратят на работу российских НКО по проведению переобучающих курсов.

Поддержка бизнеса Предприятия тоже в беде не бросят, подчеркнул Мишустин. По его словам, 40 млрд рублей направят на кредитную программу для пополнения оборотных капиталов компаний. Российские предприятия промышленности и торговли смогут получить на год до 10 млрд, а группы компаний — до 30 млрд. «Это средства, которые компаниям необходимы для основной деятельности, в том числе для закупки сырья и выплаты заработной платы», — объяснил премьер. Такие кредиты будут доступны компаниям, которые сохранят не меньше 85% от своего штата. Для малого и среднего бизнеса власти предусмотрят субсидирование процентной ставки по кредитам. На эти цели выделят 14 млрд рублей.

Реструктуризация кредитов В правительстве работают над тем, чтобы провести реструктуризацию долгов для заёмщиков, которые брали кредиты с плавающей процентной ставкой. Они, заметил Мишустин, оказались в крайне затруднительной ситуации. По его словам, возможность облегчить платежи будет не только у крупного, среднего и малого бизнеса, но и у обычных граждан. Для каждой категории порядок реструктуризации пропишут отдельно. Ипотечного кредитования эта мера не касается. Но в сфере жилищного кредитования правительство тоже ищет пути решения, подчеркнул премьер-министр.

Льготы для аграриев Отдельно Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки агросектора. «Его успешное развитие — это фактически фундамент продовольственной безопасности страны, тем более в условиях санкций», — заметил он в ходе заседания. Поэтому аграриям дадут возможность брать льготные кредиты для обеспечения бесперебойной работы. В целом на эти цели из федерального бюджета выделят 26 млрд рублей. Максимальная сумма кредита составит 5 млрд рублей, а льготная процентная ставка — 10% годовых. Срок — не более 12 месяцев. При этом мерой поддержки смогут воспользоваться лишь те агропредприятия, которые сохранят не менее 90% своего штата.