Алтайский край в тройке лидеров по снижению выдачи кредитов населению

Алтайский край показал одну из самых серьёзных динамик снижения выданных потребкредитов среди всех регионов России, сообщает РБК со ссылкой на данные НБКИ.

Самое большое снижение продемонстрировала Новосибирская область, где число выданных потребительских кредитов в сентябре составило 22,7 тыс. единиц — это на 12,7% ниже, чем в августе.

В Иркутской области снижение составило 12,6%, в Алтайском крае (-12,5%), в Кемеровской области (-12,2%), Омской области (-11,9%). Для примера: в Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 4,2% и 3,6% соответственно.

«После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент потребкредитов постепенно восстанавливался. Рост выдачи потребительских кредитов в апреле-августе был обусловлен, прежде всего, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщили, что ЦБ планирует ввести ограничение на количество потребительских кредитов и займов.