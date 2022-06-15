Алтайский край вошёл в число регионов с максимальным объёмом реализации молока

Алтайский край попал в число регионов с максимальным суточным объёмом реализации молока — от 1,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

В этот список также вошли Татарстан, Удмуртия, Краснодарский край, Воронежская, Новосибирская, Кировская, Свердловская, Белгородская и Ленинградская области.

По данным на 30 мая, суточный объём реализации молока в хозяйствах страны составил 53,46 тыс. тонн — на 1,11 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2021 года.

«Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,84 кг, что на 1,03 кг больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае коровы стали давать на 800 граммов молока больше в сравнении с прошлым годом. Среднесуточная продуктивность коров на начало июня составляла 16,5 кг молока.