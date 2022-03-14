Ariel, Tide, Fairy, Pampers, Always, Gillette и Head & Shoulders в России подорожают более чем на 40%

Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble увеличивает цены в среднем на 43%. Причиной стало удорожание логистики и материалов, а также обрушение рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Цены взлетят с 15 марта на бренды Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другие. Средства для стирки подорожают на 30%, моющие средства — на 26%, профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что производство P&G в России сильно зависело от поставок из Польши. Сейчас компания вынуждена перестраивать транспортные маршруты, из-за чего растёт себестоимость.

Ранее генеральный директор Procter & Gamble Джон Мёллер заявил, что компания существенно сократит список поставляемых в Россию товаров. Он будет сфокусирован на базовых позициях в сфере здоровья, гигиены и ухода.