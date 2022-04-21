Банки, которые попали под санкции, не смогут выпускать карты UnionPay

Китайская платёжная система опасается оказаться под вторичными ограничениями из-за сотрудничества с кредитными организациями

21 апреля 2022, 11:25, Илья Звягинцев

Подсанкционные российские банки не смогут выпускать карты международной платёжной системы UnionPay. Об этом сообщает РБК.

Представители платёжной системы опасаются того, что они могут попасть под вторичные санкции, если будут сотрудничать с российскими кредитными организациями.

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По информации источников, о своём решении UnionPay рассказали на закрытой встрече с представителями Сбера. Банки, которые не попали под санкции, смогут выпускать карты международной платёжной системы.

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