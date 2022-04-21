Банки, которые попали под санкции, не смогут выпускать карты UnionPay

Подсанкционные российские банки не смогут выпускать карты международной платёжной системы UnionPay. Об этом сообщает РБК.

Представители платёжной системы опасаются того, что они могут попасть под вторичные санкции, если будут сотрудничать с российскими кредитными организациями.

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По информации источников, о своём решении UnionPay рассказали на закрытой встрече с представителями Сбера. Банки, которые не попали под санкции, смогут выпускать карты международной платёжной системы.

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Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал новую платёжную систему Hello. Она предназначена для того, чтобы совершать переводы по России, а также за рубеж.