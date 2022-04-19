В России зарегистрировали новую платёжную систему

Банк России зарегистрировал новую платёжную систему под названием Hello, сообщает «Интерфакс».

Согласно опубликованной на сайте платёжной системы информации, Hello предназначена для осуществления денежных переводов по России и за рубеж.

Её оператором выступает зарегистрированное в 2016 году московское ООО «Хелло». Оператор услуг новой системы — Транскапиталбанк.

Ранее сообщалось, что преступники стали активнее похищать деньги через систему быстрых платежей (СБП) в России. По словам экспертов, рост преступлений через СБП ускорился с марта, превысив февральские показатели в несколько раз.