Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Более 300 работников сократит Барнаульский патронный завод, который входит в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод» (БСЗ). Об этом пишет «Толк» со ссылкой на предприятие и региональный Минпром.

Причина грядущих кадровых изменений — в санкционных ограничениях Запада: свыше 70% продукции патронного завода шло на экспорт.

Руководство БСЗ утверждает, что работников сократят по закону — с уведомлением за два месяца и выплатой всех положенных денег. Кроме того, там надеются трудоустроить сотрудников на другие крупные предприятия города, для этого уже ведутся переговоры.

В апреле Барнаульский патронный завод начал поставки эксклюзивных патронов для концерна «Калашников».