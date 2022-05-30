Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Руководство рассчитывает трудоустроить своих сотрудников на другие крупные промпредприятия города

30 мая 2022, 14:01, Никита Черников

Более 300 работников сократит Барнаульский патронный завод, который входит в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод» (БСЗ). Об этом пишет «Толк» со ссылкой на предприятие и региональный Минпром.

Причина грядущих кадровых изменений — в санкционных ограничениях Запада: свыше 70% продукции патронного завода шло на экспорт.

Руководство БСЗ утверждает, что работников сократят по закону — с уведомлением за два месяца и выплатой всех положенных денег. Кроме того, там надеются трудоустроить сотрудников на другие крупные предприятия города, для этого уже ведутся переговоры.

В апреле Барнаульский патронный завод начал поставки эксклюзивных патронов для концерна «Калашников».

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