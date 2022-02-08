Более 800 млн рублей направят на модернизацию водоснабжения в Алтайском крае в 2022 году

816 млн направят на повышение качества водоснабжения в Алтайском крае, из них более 490 млн пойдут из краевого бюджета. В 46 муниципальных образованиях региона обновят коммунальную инфраструктуру, сообщает краевой Минстрой.

Запланированы работы на 77 объектах водоснабжения и водоотведения. Власти капитально отремонтируют 53 скважины и девять башен, а также построят и реконструируют 35,5 км водопроводных сетей.

Как рассказал начальник отдела водоснабжения Минстроя Алтайского края Максим Сорокин, в 2022 году продолжатся работы на трёх объектах водоснабжения, где ещё в прошлом году начался ремонт по нацпроекту ”Жильё и городская среда”. В селе Петропавловском уже проложено 10 км водопроводных сетей, резервуары чистой воды обвязаны и теплоизолированы. Также проложены сети на водозаборной площадке.

В селе Новоегорьевское реконструируют резервуар чистой воды, уже проложено 10 км водопровода. В селе Родино смонтировали смотровые колодцы и колодцы с пожарными гидрантами.

Ранее сообщалось, что более 1,7 млрд рублей направят на ремонт ТЭЦ в Барнауле, Бийске и Рубцовске.