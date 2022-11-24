Бывший хозяин «Губернского лекаря» рассказал, как продал аптечную сеть иногороднему бизнесу

Крупный алтайский предприниматель Андрей Комяков после публикации amic.ru о продаже сети его аптек «Губернский лекарь» рассказал подробности сделки «Толку». Он подтвердил, что его бизнес приобрел предприниматель Олег Казанский, который владеет множеством организаций на фармацевтическом рынке. Большая часть его «точек» работает в различных городах Сибири.

Комяков уточнил, что в первую очередь продавалось право аренды на помещения сроком на семь лет. В то же время сами помещения остались в собственности у тех же людей.

Также он уточнил, что состоялась продажа самого юридического лица «Губернский лекарь», а новый собственник зарегистрировал ещё две компании, которым перешла аренда помещений.

Причину своего решения продать бизнес Андрей Комяков раскрывать не стал.

Согласно данным портала Checko.ru, в ООО «Аптечная сеть «Губернский лекарь» Комяков перестал значиться учредителем ещё в феврале 2022 года. С этого момента её новым учредителем стал крупный индивидуальный кемеровский предприниматель Олег Казанский. Ему принадлежит 100% в доле капитала.