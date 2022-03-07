Цена газа на бирже в Европе впервые приблизилась к 3900 долларам

Стоимость энергии обновляет исторический рекорд уже четвёртый торговый день подряд

7 марта 2022, 13:10

Цена газа на бирже в Европе в ходе торгов 7 марта приблизилась к 3900 долларам за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Стоимость энергии обновляет исторический рекорд уже четвёртый торговый день подряд. В целом стоимость газа с начала торгов растёт более чем на 67%.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3899 долларов за 1 тыс. куб. м, или 34 евро за МВт·ч. В предыдущий торговый день в пятницу газ стоил 2300 долларов.

Напомним, к 26 февраля «Газпром» забрал 47 млрд куб. м газа из европейских подземных хранилищ. Объём активного газа в хранилищах снизился на 21,5% (7,9 млрд куб. м), что было ниже минимального показателя на эту дату. К 26 февраля хранилища Германии были опустошены на 70,6%, Франции — на 77,1%. Заполненность украинских хранилищ также находилась на минимальных уровнях — к 26 февраля она снизилась до 10,3 млрд куб. м. Это на 44% (на 8,1 млрд куб. м) ниже, чем в 2020 году.

Отбор газа продолжится до конца марта — середины апреля. На этот период отбирать газ будут из объёмов, закачанных в хранилища Европы в прошлом году и ранее. Для восполнения запасов к следующей зиме нужно будет «закачать такие значительные объёмы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались», отмечает компания.

"Газпром" отобрал из европейских хранилищ весь закачанный летом газ

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