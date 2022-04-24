Центробанк предложил возмещать украденные со счетов деньги за 30 дней

Центробанк готовит поправки к закону «О национальной платёжной системе», чтобы обязать банки возвращать клиентам украденные мошенниками деньги в течение 30 дней, пишет РБК.

Согласно законопроекту, кредитная организация должна будет вернуть средства клиенту после получения соответствующего заявления и установления факта денежного перевода без его согласия.

По словам представителя ЦБ, такая мера «необходима для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов».

При этом он добавил, что обсуждение этих мер с рынком продолжается, поэтому говорить о конкретных сроках пока рано.

Ранее сообщалось, что Центробанк начнёт проводить реальные расчёты с цифровым рублём в 2023 году.