Центробанк начнёт проводить реальные расчёты с цифровым рублём в следующем году

Банк России планирует в 2023 году провести первые реальные расчёты с использованием цифрового рубля. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, передаёт ТАСС.

«Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчёты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублём», — сообщила Набиуллина.

Она отметила, что цифровой рубль поможет снизить стоимость расчётов.

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Как сообщал Центробанк, цифровой рубль — это третья форма российской валюты, которая добавится к привычным наличным и безналичным деньгам. Они будут полностью эквивалентны между собой.

Главное отличие цифровых рублей от существующих форм в том, что они будут храниться в цифровых кошельках на платформе, разработанной Банком России. Он не привязывается к определённой финансовой организации и будет доступен из любого интернет- или мобильного банка, подключённого к системе.