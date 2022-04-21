Центробанк начнёт проводить реальные расчёты с цифровым рублём в следующем году

Его прототип создан достаточно быстро, при этом банки проходят тестирование уже сейчас

21 апреля 2022, 17:37

Банк России планирует в 2023 году провести первые реальные расчёты с использованием цифрового рубля. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, передаёт ТАСС.

«Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчёты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублём», — сообщила Набиуллина.

Она отметила, что цифровой рубль поможет снизить стоимость расчётов.

Банки, которые попали под санкции, не смогут выпускать карты UnionPay

Банки, которые попали под санкции, не смогут выпускать карты UnionPay

Как сообщал Центробанк, цифровой рубль — это третья форма российской валюты, которая добавится к привычным наличным и безналичным деньгам. Они будут полностью эквивалентны между собой.

Главное отличие цифровых рублей от существующих форм в том, что они будут храниться в цифровых кошельках на платформе, разработанной Банком России. Он не привязывается к определённой финансовой организации и будет доступен из любого интернет- или мобильного банка, подключённого к системе.

Набиуллина оценила вероятность дефолта в России

Набиуллина оценила вероятность дефолта в России

Комментарии
    Новости партнеров