Центробанк раскрыл сумму внешнего долга России

Внешний долг России на 1 апреля составил 453,5 млрд долларов, пишет «Прайм» со ссылкой на заявление Центробанка.

В регуляторе при этом уточнили, что сумма задолженности с начала года снизилась на 26,5 млрд долларов, или на 5,5%.

«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — пояснили в ЦБ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока западные страны не разморозят золотовалютный фонд на сумму 300 млрд долларов. Это примерно половина от всего запаса страны.