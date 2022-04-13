Центробанк раскрыл сумму внешнего долга России
С начала года сумма задолженности снизилась, отмечают в ЦБ
14 апреля 2022, 06:45, Никита Черников
Внешний долг России на 1 апреля составил 453,5 млрд долларов, пишет «Прайм» со ссылкой на заявление Центробанка.
В регуляторе при этом уточнили, что сумма задолженности с начала года снизилась на 26,5 млрд долларов, или на 5,5%.
«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — пояснили в ЦБ.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока западные страны не разморозят золотовалютный фонд на сумму 300 млрд долларов. Это примерно половина от всего запаса страны.
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