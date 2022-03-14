Россия будет выплачивать госдолг в рублях
Делать это будут, пока западные страны не разморозят золотовалютный фонд
14 марта 2022, 04:45, Илья Звягинцев
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях до того, пока западные страны не разморозят золотовалютный фонд. Такое решение он назвал справедливым.
«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых», — сказал он в эфире канала «Россия 1».
По словам Силуанова, западные страны заморозили российский золотовалютный фонд на сумму 300 миллиардов долларов. Это примерно половина от всего российского запаса.
В Минфине рассчитывают на то, что разморозить эти средства получится без серьёзных финансовых потерь.
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