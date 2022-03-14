Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях до того, пока западные страны не разморозят золотовалютный фонд. Такое решение он назвал справедливым.

«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых», — сказал он в эфире канала «Россия 1».

По словам Силуанова, западные страны заморозили российский золотовалютный фонд на сумму 300 миллиардов долларов. Это примерно половина от всего российского запаса.

В Минфине рассчитывают на то, что разморозить эти средства получится без серьёзных финансовых потерь.